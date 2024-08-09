У привласненні понад ₴8,3 млн. на ремонті військового об’єкта підозрюють директора будівельної фірми

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 47-річному директору підприємства з Миколаївської області за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року керівник будівельної компанії умисно завищив обсяги і вартість ремонтних робіт військового об’єкту на Рівненщині. При тому, деякі із цих робіт не відповідали вимогам договору і заявленим характеристикам, а декотрі не були виконані взагалі.

Встановлено, що він вніс неправдиві відомості у офіційну документацію, на підставі якої потім отримав розрахунок. Внаслідок таких махінацій заволодів більше 8,3 мільйонами гривень бюджетних коштів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли первинну фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність підозрюваного.

Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1,2 мільйона гривень застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління БЕБ у Львівській області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ та спільно із Управлінням стратегічних розслідувань у Рівненській області ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону