У привласненні понад ₴800 тис. бюджетних коштів під час ремонту НВК у Конотопському районі підозрюють директора ТОВ

За процесуального керівництва Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом підробки документів, використання підроблених документів та легалізації доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у 2021 році між зазначеним Товариством та відділом освіти, молоді та спорту однієї з сільських рад Конотопського району укладено договір на виконання робіт щодо капітального ремонту будівлі Юр’ївського навчального-виховного комплексу в Конотопському районі.

Після завершення ремонту директор Товариства умисно включив до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо виконаних обсягів робіт.

Згідно з висновком експертизи загальна сума завищення вартості обʼємів фактично виконаних робіт складає 860 тис. грн

Отримані злочинним шляхом кошти директор підприємства використав у господарській діяльності.

Нагадуємо, зазначеного директора ТОВ вже судять за заволодіння майже 2 млн грн під час встановлення вуличних тренажерів та елементів воркауту на території одного з навчальних закладів Роменщини та підозрюють в привласненні понад 1 млн грн на будівництві спортивного майданчика на території НВК в Конотопському районі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №2 (м. Путивль) Конотопського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з УСР у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура