У психлікарню відправлять чоловіка, який наніс ножове поранення військовослужбовцю
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя м. Черкаси, який наніс ножове поранення військовослужбовцю Збройних Сил України (ч. 1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, наприкінці вересня поточного року між 24-річним чоловіком та військовослужбовцем Збройних Сил України, який мешкає у сусідньому будинку та перебував поза службою, на побутовому ґрунті виник конфлікт, у ході якого зловмисник умисно наніс чоловіку удар ножем у грудну клітину.
Внаслідок незаконних дій нападника потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню.
Зловмисника затримано правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення та слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який у подальшому змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet