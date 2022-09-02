У пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, прикордонники затримали ухилянтів

Чоловіки хотіли виїхати до Польщі. Один пасажир грав в хованки (програв), інший – уявляв себе невидимим.

Під час в’їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир заховався за заднім сидінням та не надав документи для проходження контролю. Проте в ході перевірки авта прикордонний наряд знайшов чоловіка.

В іншому випадку українець також заховався за сидінням. Проте, коли мікроавтобус заїхав в пункт пропуску, чоловік вийшов та тихесенько попрямував в бік Польщі, оминаючи паспортний контроль. Прикордонники дали знати чоловікові, що він видимий.

У ході бесіди прикордонники з’ясували, що підстав для перетину кордону в умовах правового режиму воєнного стану чоловіки не мали.

Осіб через кордон не пропустили та притягнули до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізників прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

МВС України