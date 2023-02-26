У Рахові викрили крадія, який поцупив з поштового відділення пакунок вартістю понад ₴100 тисяч

Співробітники Рахівського районного відділу поліції оперативно встановили зловмисника, який обікрав одне з місцевих відділень пошти. Фігурантові найближчим часом повідомлять про підозру. Викрадені речі вилучено та буде повернуто власникам

Днями до Рахівського районного відділу поліції звернувся працівник одного з приватних поштових відділень та повідомив про крадіжку з їхнього складу.

Чоловік розповів, що з відділення невідомий викрав посилку, вартість якої становить понад 100 тисяч гривень.

Поліцейські опрацювали місце події, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що крадіжка мала місце 20 лютого. Тоді зловмисник непомітно проник до приміщення та вхопив одну з посилок, після чого зник у невідомому напрямку.

Відомо, що у викраденому пакунку знаходилися три мобільні телефони. Оперативники встановили, що два з них фігурант здав до ломбарду.

Особу зловмисника співробітники кримінальної поліції оперативно встановили. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель райцентру. Його розшукали та доставили до відділу поліції. Він зізнався у скоєному та видав правоохоронцям третій з викрадених телефонів, який вирішив залишити собі

Наразі слідчі готують всі необхідні матеріали для вилучення та повернення законним власникам інших двох гаджетів.

За фактом скоєного фігурантом злочину слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Найближчим часом чоловікові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області