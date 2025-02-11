У Рахові затримали зловмисника, причетного до торгівлі амфетаміном у районі

Співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію, що 32-річний місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, причетний до розповсюдження наркотиків у районі.

Для викриття та припинення його злочинної діяльності поліцейські ініціювали оперативні заходи, за результатами яких встановили дату та місце зустрічі зловмисника з черговим клієнтом. Наркоторговця затримали одразу після передачі замовленого амфетаміну та отримання взамін грошових коштів.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели обшук, у результаті якого вилучили розфасовані наркотики, гроші та інші докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Відповідно до статті 208 КПК України, зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Рахівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області