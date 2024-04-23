У районі Очеретиного рашисти застосовують весь наявний арсенал озброєння, в тому числі хімічну зброю

У районі населеного пункту Очеретине Донецької області ситуація складна, ворог намагається закріпитися в південній частині селища та застосовує боєприпаси з хімічними отруйними речовинами.

Водночас переважна частина селища контролюється Силами оборони, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення речника ОСУВ «Хортиця» Назара Волошина Телеграмі.

«Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного», – повідомив Волошин.