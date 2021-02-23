У результаті сутички на вулиці Городоцькій у Львові травмовані четверо поліцейських 

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до побиття поліцейських. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Сьогодні, 23 лютого, близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові група невідомих осіб проводить акцію.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, співробітники батальйону поліції спеціального призначення, інспектори груп превентивної комунікації поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські та бійці тактико-оперативної роти Управління патрульної поліції Львівської області.

На місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку. Незважаючи на активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.

За цим фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Львівської області