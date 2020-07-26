У Рівненській області народила 13-ти річна дівчина, яку зґвалтував вітчим

У Рівненській області чоловік зґвалтував 13-річну падчірку, пізніше вона народила дитину. Він визнає провину та готовий виховувати сина.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області, пише ТСН.

“У середині липня 2019 року, в нічну пору доби, 43-річний житель села Стеблівка, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, вступив у статеві зносини із донькою співмешканки, якій на той час було 13 років. Аналогічні злочинні дії та ще й у стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив і у вересні торік”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, вчинене повторно). Зібравши достатньо доказів для доведення вини 43-річного чоловіка, слідчі скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

“Внаслідок вчиненого злочину малолітня завагітніла та 17 квітня народила хлопчика. Відповідно до висновку судової біологічної експертизи батьком дитини є ґвалтівник — 43-річний житель Стеблівки… Обставинами, які обтяжують покарання обвинуваченого, є вчинення злочину особою повторно та вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння”, – додали у поліції.

Наразі обвинувачений свою вину визнає та запевняє, що готовий виховувати новонародженого сина. Але за скоєне найближчі 8-15 років він проведе за ґратами. // Діло