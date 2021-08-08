У Рівненському районі поліцейські встановлюють обставини умисного вбивства жителя Корця

Тіло чоловіка із ушкодженнями правоохоронці знайшли у підвалі одного із будинків вчора, шостого серпня.

До поліції звернулася жителька Корця, що кілька днів не з’являється її сусід, який проживає сам та зловживає спиртними напоями. На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції відділення №7 (м. Корець) Рівненського РУП. Поліцейські обстежили прилеглу територію, однак господаря ні у будинку, ні поряд із ним не було.

У ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили, що востаннє 48-річного чоловіка бачили із раніше судимим 40-річним місцевим жителем.

Коли поліцейські навідалися до останнього додому, той дозволив оглянути його будинок та територію господарства. У підвалі правоохоронці виявили без ознак життя 48-річного кореччанина. Тіло відправили у морг для встановлення причини смерті.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

40-річного жителя Корця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини скоєного злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області