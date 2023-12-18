У Рівненському районі водій, позбавлений права керування, намагався підкупити поліцейських

Учора, 17 грудня, у поле зору інспекторів сектору реагування патрульної поліції ВП №3 (м. Острог) потрапив бус «Volkswagen LT». Після зупинки авто та перевірки з’ясувалось, що 33-річний житель колишнього Острозького району із жовтня цього року позбавлений права керувати транспортними засобами через їзду у нетверезому стані.

Під час складання адміністративних матеріалів, аби уникнути відповідальності, порушник запропонував вирішити питання за винагороду. Попри попередження, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, він поклав 2000 гривень у службове авто.

Слідчо-оперативна група ВП №3 (м. Острог) Рівненського РУП грошові кошти вилучила, а за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Крім того, на водія винесли постанову за ч.4 ст. 126 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області