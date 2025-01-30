У Рівненському районі зіткнулося п’ять автівок (фото)

Унаслідок автопригоди 62-річна пасажирка транспортного засобу «Nissan Qashqai» отримала струс головного мозку та забої. Також у лікарню доставили 24-річну вагітну костопільчанку, яка перебувала у «BMW»: медики діагностували у неї перелом гомілки та після надання допомоги відпустили.

ДТП сталася сьогодні, 29 січня, близько 08:30 поблизу села Олександрія.

Слідчий встановив, що автомобіль «Nissan Qashqai», водійкою якого є 39-річна жителька Сарненського району, зіткнувся із попутним фургоном «Peugeot Partner» під керуванням 21-річного костопільчанина.

Потому у кросовер в’їхав автомобіль «Mercedes-Benz», під керуванням 20-річного мешканця Рівненського району, а в нього — «BMW», водієм якого є 26-річний житель села Обарів.

Від удару «BMW» став некерованим та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із службовим авто патрульних поліцейських, які рухалися в зустрічному напрямку.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області