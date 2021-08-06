У Рівному бухгалтерка лікарні безпідставно нарахувала собі майже ₴500 тис. заробітної плати

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої бухгалтерки однієї з лікарень Рівненської області за фактом заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, обвинувачена упродовж двох з половиною років здійснювала нарахування заробітної плати працівникам закладу. При цьому, переслідуючи особисті інтереси, під час вивантаження електронних відомостей змінювала інформацію в них, завищуючи суми зарахувань заробітної плати для себе.

Таким чином за час роботи в медичному закладі вона заволоділа коштами комунального підприємства, безпідставно нарахувавши собі майже 500 тис грн, які в подальшому використала для здійснення покупок, оплати рахунків та послуг. Порушення виявили, під час звільнення бухгалтерки із медзакладу за власним бажанням.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури