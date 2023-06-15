У Рівному невідомі спалили авто журналіста (фото)

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На спецлінію 102 сьогодні, 15 червня, о 03:45 надійшло повідомлення від працівників ДСНС, що на вулиці Данила Галицького горить легковий автомобіль.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП з’ясувала, що транспортний засіб «Chrysler», який був припаркований біля одного із закладів харчування, належить 42-річному рівнянину, редактору інформаційної агенції.

У Рівному поліцейські встановлюють обставини підпалу авто журналіста

Незрозумілий звук під ранок почув житель сусіднього будинку. Коли виглянув у вікно, то побачив іскріння у передній частині авто, після чого спрацювала сигналізація та легковик почав горіти.

У Рівному поліцейські встановлюють обставини підпалу авто журналіста

У результаті загоряння вогнем пошкоджено передню частину транспортного засобу. Поліцейські провели огляд місця події, вилучили необхідну слідову інформацію та автомобіль, який поміщений на спецмайданчик.

У Рівному поліцейські встановлюють обставини підпалу авто журналіста

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема аналізуються відеозаписи із камер спостереження.

У поліції розглядають різні версії скоєного злочину, одна з яких — пов’язана із журналістською діяльністю.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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