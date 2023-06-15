У Рівному невідомі спалили авто журналіста (фото)

На спецлінію 102 сьогодні, 15 червня, о 03:45 надійшло повідомлення від працівників ДСНС, що на вулиці Данила Галицького горить легковий автомобіль.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП з’ясувала, що транспортний засіб «Chrysler», який був припаркований біля одного із закладів харчування, належить 42-річному рівнянину, редактору інформаційної агенції.

Незрозумілий звук під ранок почув житель сусіднього будинку. Коли виглянув у вікно, то побачив іскріння у передній частині авто, після чого спрацювала сигналізація та легковик почав горіти.

У результаті загоряння вогнем пошкоджено передню частину транспортного засобу. Поліцейські провели огляд місця події, вилучили необхідну слідову інформацію та автомобіль, який поміщений на спецмайданчик.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема аналізуються відеозаписи із камер спостереження.

У поліції розглядають різні версії скоєного злочину, одна з яких — пов’язана із журналістською діяльністю.

Відділ комунікації поліції Рівненської області