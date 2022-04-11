У Рівному патрульні «на гарячому» затримали пару ймовірних «наркозакладників»

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Сьогодні по обіді патрульним надійшов виклик від працівників одного з медичних закладів на вулиці Макарова. З вікон вони побачили підозрілих осіб в полі, які щось ховали в землі й фотографували. Охоронці порядку оперативно прибули на вказане місце та виявили за орієнтуванням чоловіка і жінку, які помітно нервували та намагались уникнути спілкування з працівниками поліції, але їх затримали.

Патрульні виявили в сумці 27-річної жінки поліетиленові пакети в кількості 14 штук, обмотані кольоровою плівкою з клейовим покриттям. Зі слів рівнянки, там знаходилась наркотична речовина (амфетамін та солі). В її телефоні патрульні виявили переписку з невідомою особою, а в галереї — фото з координатами, де знаходяться «закладки». Жінка зізналась, що в полі заховані ще 8 пакунків, які патрульні згодом відшукали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

В 31-річного чоловіка вдома теж виявили подібні речовини (58 готових згортків) та пристрої для їх вживання. Виявлені речовини вилучені для проведення експертизи.

Дякуємо небайдужим громадянам за пильність

Патрульна поліція Рівненської області

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