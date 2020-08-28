У Рівному поліцейські вилучили майже 40 кг бурштину більше ніж на мільйон гривень

Двох чоловіків викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції за процесуального керівництва працівників прокуратури Рівненської області вчора, 27 серпня.

Під час проведеного слідчими огляду місця події у сумці та пакеті поліцейські виявили оброблене та необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій та вироби з нього. Зловмисниками виявилися 29-ти та 42-річні рівняни. Вони не пояснили походження каміння та не надали відповідних документів.

За цінами «чорного» ринку орієнтовна вартість вилученого каміння становить понад мільйон гривень.

Відтак, за цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, у ході яких правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та, ймовірно, інших осіб, причетних до злочину.

Наразі слідчими вирішується питання про накладення арешту на вилучене каміння.

Відомо, що відносно 42-річного жителя обласного центру тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

(за матеріалами УСР в Рівненській області ДСР НП України)