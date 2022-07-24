У Рівному порушник, намагаючись втекти від поліції, розбив 5 машин (фото)

“На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками”, – йдеться в повідомленні.

Потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.

“Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом “Драгер” був тверезий”, – зазначили в поліції.

Пояснити свою поведінку затриманий не зміг. Йому призначать судово-психіатричну експертизу.