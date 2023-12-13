У Рівному шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру в організації наркобізнесу

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 6 рівнянам повідомлено про підозру у незаконному виробництві, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах та прекурсорів в особливо великих розмірах і у складі організованої групи. Крім того, їх підозрюють також в організації нарколабораторій (ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України).

За даними слідства, наркобізнес організував 49-річний житель обласного центру. До своєї злочинної діяльності він долучив ще 5 своїх знайомих. Учасники угруповання дотримувалися чіткого розподілу ролей та правил конспірації. Вони облаштували мережу нарколабораторій у Рівному та Рівненському районі, купували прекурсори в особливо великих об’ємах, з яких у подальшому виробляли та збували метамфетамін.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність наприкінці червня цього року, після проведення кількох оперативних закупок наркотиків. Таким чином вони попередили потрапляння на ринок близько 40 тисяч доз психотропів, орієнтовною вартістю більше 20 млн грн. Під час обшуків у фігурантів провадження виявлено та вилучено лабораторне обладнання для виробництва заборонених речовин, понад 50 доз вже готового до вживання метамфетаміну, більше 14 кг прекурсорів, а також банківські картки, чорнові записи та мобільні телефони. На усе вилучене майно накладено арешт.

Слідством встановлено широке коло «клієнтів», які купували у підозрюваних заборонені речовини, нині вони вже дають викривальні покази.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури