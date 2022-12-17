У Рівному слідчі повідомили про підозру в умисному вбивстві охоронцю підземного переходу

На судовому засіданні підозрюваний пояснив, що захищався від нападу трьох хлопців.

Нагадаємо, 15 грудня близько 21 години між охоронцем підземки та трьома рівнянами виник конфлікт, під час якого 52-річний чоловік наніс смертельний удар в груди 22-річного. Потому завдав по одному удару в руку та спину 23-х та 36-річним чоловікам. Після скоєного самостійно викликав «швидку», поліцейських та очікував їх на місці пригоди.

52-річного жителя обласного центру затримали в порядку статті 208 КПК України. Учора, 16 грудня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК України.

Сьогодні суддя Рівненського міського суду обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 30 днів.

У госпіталізованих чоловіків діагностували непроникаючі ножові поранення. У них також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області