У Рівному суд відпустив зловмисника, який скоїв чотири зґвалтування

Обвинуваченому в зґвалтуваннях винесли вирок у Рівному. 31 березня чоловіка визнали винним у тому, що він скоїв чотири зґвалтування та два замахи на це. За версією слідства, злочини відбувалися з 2013 по 2019 рік у районі Гідропарку у Рівному. Йому призначили 10 років позбавлення волі, але випустили із зали суду.

Детальніше про це дізнавалось Суспільне.

Суддя Святослав Рогозін зачитав вирок обвинуваченому у чотирьох зґвалтуваннях та двох замахах на це, які він, за версією слідства, скоював у Рівному із 2013 до 2019 року в районі Гідропарку. За сукупністю злочинів 31 березня його засудили до 10 років позбавлення волі, але за ґрати чоловік не потрапить.

“Запобіжний захід обвинуваченому Юрію Петровичу у виді тримання під вартою скасувати. Звільнити його на підставі статті 377 ККУ з під варти в залі суду”, — зазначив суддя.

Як йдеться у вироку, чоловік з 2019 року перебував під вартою та домашнім арештом, цей час перерахували у термін ув’язнення.

Потерпіла Ольга Самкевич вироком суду не задоволена.

“Емоція така, що ґвалтівник на волі, і він тепер не буде залишати своїх жертв в живих. Дуже висока імовірність, ну в мене таке відчуття. Мені важко зараз щось говорити. Я згідна з тим, що він винний, але я не згідна з тим, що його випустили”, — поділилася вона.

Адвокатка потерпілої Катерина Самардак додала:

“Дана справа перебувала на розгляді у суді вже п’ять років. Відповідно до закону ми маємо право на апеляційне оскарження, і я думаю, що ми таким правом скористаємося”.

Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк повідомив, що цей вирок вони також будуть оскаржувати, щоб довести невинуватість його клієнта.

ОНОВЛЕНО 01.04.2025

Прокуратура, користуючись правом на оскарження і не погоджуючись із рішенням суду, готує апеляційну скаргу. Про це повідомили 1 квітня в Facebook Рівненської обласної прокуратури.