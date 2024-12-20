У Рівному судитимуть організатора мережі нарколабораторій, якого затримали в Мюнхені та екстрадували до України

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина, за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, а також виробництва, зберігання та збуту психотропних речовин у великих розмірах, вчинених у складі організованої групи. Крім того, його обвинувачують ще й в організації діяльності нарколабораторій (ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України).

Він був організатором усієї схеми та перебував у міжнародному розшуку, переховуючись в німецькому Мюнхені. Там його затримали та екстрадували до України. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

За даними слідства, у 2023 році чоловік організував злочинну групу, з якою налагодив канали закупівлі прекурсорів та облаштував у Рівному та Рівненському районі мережу нарколабораторій, де виробляли метамфетамін для подальшого збуту.

Під час викриття в учасників угруповання вилучили лабораторне обладнання, вже готовий до вживання метамфетамін та майже 10 кг прекурсорів.

Обвинувальний акт стосовно 5 учасників злочинної групи скерували до суду ще на початку 2024 року.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури