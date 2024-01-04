У Рівному судитимуть учасника шахрайських схем, через які потерпілі втратили більше мільйона гривень

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя обласного центру, якому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, обвинувачений знайшов «роботу» в одному з телеграм-каналів. Задля власного збагачення зловмисники використовували шахрайську схему під виглядом «єДопомоги». Вони розсилали фішингові посилання нібито для отримання фінансової допомоги, а коли люди переходили за цим посиланням – з карток потерпілих зникали гроші.

Також чоловік через месенджер отримував від «роботодавця» інформацію про банківські рахунки громадян України, і безконтактним шляхом спочатку знімав з них готівку у банкоматах та магазинах Рівного, а потім перераховував її на рахунки інших підставних осіб. За це отримував відсоток від суми.

Загалом, слідством встановлені 38 потерпілих, які через такі шахрайські схеми втратили майже 1,1 млн грн.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду. Чоловік свою вину визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури