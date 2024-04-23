У Рівному викрили «закладчика» із психотропами на пів мільйона гривень (фото)

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури жителю обласного центру повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, чоловік, раніше судимий за крадіжку та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, розповсюджував у Рівному психотропи, лишаючи «закладки».

Затримали зловмисника 20 квітня ввечері, якраз коли він ховав товар неподалік одного з медзакладів обласного центру. До того часу він вже встиг розкласти 25 «закладок» по 2 грами психотропів у кожній, а в його сумці правоохоронці виявили ще 49 згортків обмотаних ізоляційною стрічкою, всередині яких були прозорі зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, підозрюваний мав із собою ніж та предмет, схожий на стартовий пістолет.

В ході проведення обшуків за місцем проживання чоловіка вилучено 89 розфасованих і вже готових до продажу пакетів із alfa-PVP, 3 полімерні ємності, у яких загалом було понад 500 гр психотропної речовини, а також банківську карту, зіп-пакети, ізоляційну стрічку, балони з фарбою та електронні ваги. Орієнтовна загальна вартість вилучених заборонених речовин – 500 тис. грн.

Наразі вирішується питання обрання чоловікові запобіжного заходу. Встановлюються канали постачання психотропних речовин.

Досудове розслідування здійснює Рівненське РУП ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури