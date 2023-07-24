У Рівному взято під варту зловмисника, який побив до смерті охоронця гаражного кооперативу

За принципової позиції Рівненської окружної прокуратури апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть охоронця одного з гаражних кооперативів Рівного (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що в ніч на 1 липня цього року, на території гаражного кооперативу в мікрорайоні Північний, 37-річний власник одного з гаражів побив кулаками по голові 63-річного охоронця та втік з місця злочину. Потерпілому вдалося зв’язатися з близькими. Він розповів їм про те, що сталося та назвав ім’я кривдника. А вже 16 липня потерпілий від отриманих травм помер у Рівненській міській лікарні.

За кілька днів після події нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Після смерті потерпілого підозру змінили на ч. 2 ст. 121 КК України, а прокурором подано апеляційну скаргу, яку суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини вчинення злочину, призначені необхідні експертизи.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури