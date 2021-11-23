У Рівному за напад і завдані ножові поранення жінці судитимуть 15-річного підлітка 

Слідчі Рівненського районного управління поліції за погодженням із Рівненською окружною прокуратурою скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно неповнолітнього. Йому може загрожувати до семи років за ґратами.

Нагадаємо, 31 серпня цьогоріч, близько 9 ранку у житловому масиві на вулиці Чорновола в обласному центрі 15-річний хлопець завдав чотири ножових поранення у спину 42-річній перехожій.

Потерпілу із непроникаючими ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Причетного до злочину неповнолітнього поліцейським вдалося розшукати за лічені хвилини за місцем проживання. Його затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та за погодженням із прокуратурою повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із електронним засобом контролю, який було змінено на нічний домашній арешт.

За результатами проведених експертиз та зібраних у справі доказів слідчі закінчили досудове розслідування.

Неповнолітній свою вину визнав та співпрацював зі слідством. Він пояснив, що завдавати тяжких тілесних ушкоджень, або позбавляти життя жінки не хотів.

Його брат-близнюк проходив у кримінальному провадження як свідок.

Відділ комунікації поліції Рівненської області