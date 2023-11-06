У Рівному за розбещення дитини та зберігання порно судитимуть пенсіонера

Прокурорами Рівненської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якому інкримінують вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану малолітньої потерпілої та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1, 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що дорослий чоловік упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку, задовольняючи свою статеву пристрасть неприродним способом з використанням безпорадного стану потерпілої. Свою злочинну діяльність обвинувачений розпочав, коли йому було 55 років, а дівчинці лише 9. Він заманював дитину до себе додому та на роботу ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру.

Дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого.

Крім того, під час обшуку за місцем його проживання у лютому цього року правоохоронці вилучили дитячу порнографію, яку чоловік зберігав для особистого користування.

Досудове розслідування здійснювали слідчі РУП ГУНП в Рівненській області, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської окружної прокуратури.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури