У Рівному за розбійний напад на касира обмінного пункту затримали жителя Хмельниччини

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 32-річний житель міста Славута, який вчора, 18 квітня, близько 20 години скоїв напад працівницю пункту обміну валют, що по вулиці Гагаріна в обласному центрі.

Поліцейські встановили, що зловмисник у медичній масці та рукавичках, піднявся на другий поверх торгового центру та вичікував, коли касир обмінного пункту виходитиме із приміщення. Як тільки вона відчинила двері, той почав наносити їй тілесні ушкодження та проник в середину.

37-річна жінка зуміла зірвати маску з нападника та виштовхати його із приміщення. На крики про допомогу зреагували не тільки охорона торгового центру, а й відвідувачі.

І вже на першому поверсі небайдужі громадяни кинулись затримувати нападника. Останній почав відстрілюватися та влучив у ногу покупцеві — 39-річному жителю села Вересневе Рівненського району. Та попри це зловмисника відвідувачам вдалося затримати.

На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За результатами поверхневої перевірки у 32-річного жителя Славути виявили та вилучили спецпристрій для відстрілу гумовими кулями із магазином, спорядженими сімома патронами та аерозольний балончик. Крім того, за результатами медичного огляду 32-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Слідчі Рівненського районного управління поліції за фактом розбою, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та із проникненням у приміщення, відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — У рамках досудового розслідування вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу».

Рівнянку та жителя села Вересневе після надання медичної допомоги відпустили.

Мешканець Славути потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне зберігання наркотиків. Тепер йому загрожує позбавлення волі від семи до 12 років із конфіскацією майна. Жодних показів він наразі не дає.

Крім того, вирішується питання про відкриття іще одного кримінального провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області