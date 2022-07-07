У Рівному за участь в терористичній організації судитимуть бойовика так званої «ДНР»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Донецька, якому інкримінують участь у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Вірменії, який проживав у Донецьку, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, у листопаді 2014 року вступив до Першої Слов’янської окремої мотострілецької бригади 1 Армійського Корпусу Міністерства оборони терористичної організації «ДНР».

Зокрема, обвинувачений надавав вказівки підлеглим щодо обліку, видачі, списання зброї та боєприпасів, а також вживав заходів із попередження прориву українськими військовослужбовцями позицій терористів, в тому числі шляхом укріплення їх кулеметниками і мінометниками, та відкриття вогню на ураження.

Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок до 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури