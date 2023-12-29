У Рівному засудили таксиста, з вини якого в ДТП загинув багатодітний чоловік (фото)

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури в суді доведено вину 46-річного рівнянина, якому інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 286 КК України).

Вироком Рівненського міського суду йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Доведено, що 1 червня 2018 року водій таксі на автомобілі Renault Megane, рухаючись по вулиці Дубенській в обласному центрі, порушив правила дорожнього руху, виконуючи розворот ліворуч з правої смуги руху, та допустив зіткнення із автобусом SETRA.

На момент аварії в таксі перебували двоє пасажирів, знімальна група місцевої агенції журналістських розслідувань. Внаслідок ДТП відеооператор помер наступного дня у лікарні, а журналістка отримала травми середньої тяжкості.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури