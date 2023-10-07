У Рівному засуджено поліцейську-держзрадницю з Донеччини

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури доведено вину поліцейської територіального підрозділу ГУНП в Донецькій області, яку обвинувачували у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вироком Рівненського міського суду жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, зокрема, що у травні минулого року, вже після тимчасової окупації Маріуполя, на той час помічниця дільничого офіцера поліції Маріупольського РУП ГУНП Донеччини пішла на співпрацю з окупантами. Вона вступила до лав так званого «МВД ДНР» та разом з іншими колишніми поліцейськими Донеччини склала присягу на вірність ворогу.

Жінка донині працює на окупантів, сповідує їх ідеологію та діє всупереч інтересам України та її громадян. Оскільки обвинувачена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території – строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту її затримання або в Україні, або в будь-якій країні цивілізованого світу.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювали слідчі Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводу УСБУ в Рівненській області.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури