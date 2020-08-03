У Рівному затримали осіб, які, ймовірно, відібрали у чоловіка майже мільйон гривень

Учора, близько 8-ї години ранку, на центральному ринку в Нововолинську, Волинської області, стався розбійний напад.

Двоє невідомих чоловіків, скориставшись газовим балончиком, вирвали з рук потерпілого барсетку зі значною сумою грошей. Волинянин намагався опиратись зловмисникам, але ті, застосувавши силу, відібрали у нього кошти.

Для затримання злочинців ввели оперативний план “Перехоплення”. Було відомо, що нападники пересувалися на автомобілі BMW 320 D на іноземній реєстрації та рухались автомобільною дорогою Київ-Чоп у напрямку Львова.

Екіпаж рівненських патрульних, який перебував на стаціонарному посту Опарипси, отримав орієнтування та близько 10-ї ранку помітив й зупинив вказаний автомобіль.

У салоні перебували водій та двоє пасажирів. Під час перевірки документів водій помітно нервував, а потім раптово кинувся втікати від поліцейських до лісосмуги. У руках чоловік тримав пакунок білого кольору, який під час спроби втекти викинув у кущі. Пакет розірвався, а з нього випали грошові кошти різної валюти та різного номіналу у великій кількості.

Патрульні затримали водія та двох пасажирів із застосуванням спецзасобів.

Надалі інспектори забезпечили охорону місця події. На пост викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірних зловмисників передали працівникам відділу управління карного розшуку ГУНП Волинської області.

Слідчим було проведено огляд місця події та вилучено грошові кошти на загальну суму близько одного мільйона гривень.

Патрульна поліція Рівненської області