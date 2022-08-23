У Рівному затримали чергового зловмисника, який ошукав пенсіонерку за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП»

У результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського РУП оперативно викрили та затримали 30-річного жителя села Корнин, причетного до скоєного злочину. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

На спецлінію 102 учора, 22 серпня, близько 13-ї години надійшло повідомлення від 80-річної жительки обласного центру, що вона стала жертвою шахраїв.

Слідчо-оперативна група встановила, що до пенсіонерки на стаціонарний номер зателефонувала нібито невістка і повідомила, що вона травмувалася в автопригоді, потрібна термінова операція та 300 тисяч гривень на її проведення. А вже орієнтовно через 20 хвилин на порозі квартири стояв невідомий, який представився помічником лікаря.

Схвильована жінка віддала всі свої заощадження — 25 тисяч гривень, 900 доларів США і 100 євро. Коли зловмисник вийшов із помешкання, пенсіонерка зрозуміла, що потрапила в аферу та набрала 102.

Потерпіла описала його прикмети та завдяки вчасному зверненню до поліції оперативникам вдалося його розшукати. На вулиці Грушевського чоловік саме проводив «фінансові» операції біля терміналу, поповнюючи картку здобутими злочинним шляхом коштами. Під час проведення процесуальних дій у нього вилучили гроші, мобільний телефон та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення затриманому в порядку статті 208 КПК про підозру за частиною 2 статті 190 (шахрайство) КК України.

З’ясувалося, що підозрюваний уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронці за скоєння майнових злочинів, угону.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють жителя Рівненського району на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області