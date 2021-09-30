У Рівному жінка відсудила ₴5 тис. у колишнього чоловіка, який її покусав

Чоловік у суді свою провину визнав.

Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду.

У рішенні суду вказано, що сварка між колишнім подружжям виникла ще у червні 2021 року. Чоловік, вчиняючи домашнє насильство, вкусив жінку за стегно ноги, що призвело до синців та крововиливу. Експерт встановив, що жінці було завдано легке тілесне ушкодження.

Підозрюваний свою вину визнав та пояснив, що готовий сплатити колишній дружині моральну компенсацію у вигляді 5 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним та присудив йому 850 грн штрафу та зобов’язав його сплатити їй 5 тисяч гривень компенсації. // Діло