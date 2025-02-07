У Рівному зловмисник убив чоловіка та намагався приховати злочин

Нападник, 65-річний житель Чернігівської області, неодноразово був раніше судимим за майнові злочини та майже три місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжки.

Учора, шостого лютого, близько 20:35 до поліції звернувся працівник залізничного вокзалу, що біля колій лежить невідомий. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

За зовнішніми ознаками тілесні ушкодження не відповідали травмам, отриманими внаслідок наїзду потяга. Тож працівники карного розшуку Рівненського райуправління негайно розпочали пошуки зловмисника.

Злагоджена та кропітка робота дала результат: оперативникам вже за кілька годин вдалося встановити та розшукати нападника, який позбавив життя 61-річного чоловіка.

Поліцейські встановили, що 61-річний мешканець Полтавської області та 65-річний житель Чернігівщини приїхали до Рівного в пошуках підробітку.

Того дня перебуваючи на Привокзальному майдані між ними відбувся конфлікт, причиною якого, зі слів зловмисника, стала образа в його сторону. Відтак, під час бійки фігурант наніс своєму знайомому численні удари руками і ногами по всьому тілу, та найбільше — в область голови. Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Нападник, аби приховати злочин, перетягнув тіло на колії та пішов. Оперативники розшукали 65-річного жителя Чернігівщини на одній із вулиць Рівного: його штани та взуття були у крові.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Відділ комунікації поліції Рівненської області