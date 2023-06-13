У рівнянина вилучили фальсифікованих цигарок на мільйон гривень

Зважаючи на виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням росії, додаткових заходів потребує захист економічних інтересів держави від протиправних посягань.

Негативно позначається на розвитку економіки України незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, що є комплексною загальнодержавною проблемою.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Рівненської обласної прокуратури викрито жителя м. Рівне, який займався незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного податку.

Встановлено, що чоловік, який офіційно не вів підприємницьку діяльність, орендував ряд приміщень на території обласного центру, де зберігав з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари, до моменту викриття у ході санкціонованих обшуків.

Під час спроби транспортування чергової партії незаконно виготовлених тютюнових виробів працівниками поліції було вилучено 2000 пачок цигарок без марок акцизного податку України. А загалом у чоловіка вилучено понад 20 тис. пачок тютюнових виробів, орієнтовною вартістю 1 000 000 грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. На вилучені цигарки судом накладено арешт.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури