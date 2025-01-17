У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини буде конфісковано люксовий автомобіль

За ініціативи ДБР та у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) у родини посадовиці ГУ ДПС в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.

Своєю чергою за матеріалами ДБР Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС щодо визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

ДБР на початку 2024 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України) щодо можливого приховування майна посадовицею одного з управлінь податкової служби в Івано-Франківській області.

Працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовці люксовий транспортний засіб відомої німецької марки вартістю понад 2,7 млн гривень. Автомобіль був оформлений на третіх осіб, проте зібрані матеріали свідчать, що насправді ним володіє та користується член родини посадовиці.

При цьому, офіційні доходи родини посадовиці та третьої особи, яка по документа володіє автомобілем, не дозволяють придбати такий транспортний засіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило моніторинг способу життя родини посадовиці та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

Робота щодо виявлення необгрунтованих доходів чиновників триває.

Державне бюро розслідувань