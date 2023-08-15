У Росії могильники убили і закопали у лісі двох чоловіків, які приїхали на «розбірки» через дівчину

Але сховати тіла не вийшло — їх знайшли лише за кілька годин.

Конфлікт у селі Новопавлівка на Краснодарщині спалахнув через ревнощі.

Валентин зауважив, що один із могильників із місцевого цвинтаря явно підкочує до його коханої, і вирішив провести з ним серйозну розмову. Для цього чоловік взяв на допомогу свого друга Олександра і о четвертій годині ранку наскочив додому до ворога.

Проте все пішло не за планом: чоловіків удома зустрів не лише могильник, а й двоє його колег. Розмова не склалася: почалася бійка, під час якої Валентина вдарили ножем у шию та живіт, а Олександра просто задушили.

Після цього могильники закинули їхні тіла до ВАЗу, вивезли до лісу та спішно закопали. Але, незважаючи на пізнання у цвинтарній справі, надійно сховати трупи у них не вийшло. Того ж ранку дівчина Валентина, через яку все й почалося, повідомила в поліцію про зникнення двох друзів, а вже за кілька годин правоохоронці знайшли свіжі поховання. Трьох могильників уже затримали – їм тепер загрожує від 8 до 20 років. // Baza