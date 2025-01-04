У Росії підірвано воєнного злочинця, причетного до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині

3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан наґайко константін владіміровіч.

Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті.

У наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа.

▪️ Капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію.

‼️ Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!

Головне управління розвідки МО України