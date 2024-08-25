У Росії співробітник банку викинув дружину з дитиною з 16-го поверху

У Москві під вікнами житлового будинку були знайдені тіла жінки та дитини. Їх викинув з 16-го поверху чоловік, який працював у відомому російському банку.

Телеграм-канали, близькі до силових структур РФ, повідомляють, що трагедія сталася у житловому комплексі “Лефортово парк”. Чоловік не тільки викинув жінку і дитину з вікна 16-го поверху, але і почав викидати речі з квартири.

Згідно з інформацією в ЗМІ, затриманого звуть Олександр Ліпатов. До весни 2024 року він працював у Центробанку РФ або в іншому банку. Є припущення, що під час інциденту чоловік і його дружина могли бути під дією сильнодіючих речовин, але це не підтверджено. Після затримання чоловіка доставили до токсикологічного відділення НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського. // ТСН