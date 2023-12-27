У розбійному нападі на подружжя та заволодінні ₴5 млн підозрюються троє мешканців Кривого Рогу

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Кривий Ріг.

Їм інкримінують розбій, незаконне поводження зі зброєю та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, у червні 2023 року група осіб домовилася про вчинення нападу на сімейну пару. Використовуючи засоби конспірації, підозрювані вдерлися до домоволодіння подружжя на території Криворізького району.

Вони нанесли власниці будинку тілесні ушкодження. Потім зв’язали її і, погрожуючи насильством, незаконно заволоділи ювелірними виробами та майже 5 млн грн готівки у різних валютах.

Учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення 14 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили предмети для маскування, відеокамери, GPS-трекери, рації, зброю, патрони, гранату Ф-1, ювелірні вироби, мобільні телефони, сім-картки, гроші та наркотичні засоби.

Наразі судом за клопотанням прокурора одному із учасників обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо їх обрання іншим учасникам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Криворізького райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора