У розкраданні ₴4,7 млн. на ремонті доріг у Солом’янському районі столиці підозрюють керівника КП та підрядника

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику КП «ШЕУ Солом’янського району» та керівнику приватного підприємства у завданні збитків у особливо великих розмірах під час здійснення ремонту асфальтобетонного покриття у Солом’янському районі м. Києва.

Згідно із матеріалів слідства, між КП «ШЕУ Солом’янського району» та підрядною організацією був укладений договір щодо проведення будівельних робіт з ліквідації аварійної ямковості, а також здійснення поточного ремонту по бул. Чоколівському у Солом’янському районі м. Києва на загальну суму близько 19 млн гривень.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету.

Проте, як встановлено слідством, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо вартості використаних матеріалів.

Висновком судової товарознавчої та економічної експертизи встановлено завищення вартості матеріалів на суму близько 4,7 млн грн.

За результатами розслідування керівнику КП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), а підряднику – за ч. 5 с. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття схеми проводилися прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Київська міська прокуратура