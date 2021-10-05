У розкраданні бюджетних коштів підозрюють керівника департаменту Луганської ОДА

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з департаментів Луганської обласної державної адміністрації у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець ОДА організував схему протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділеними з обласного фонду на фінансування заходів у сфері охорони довкілля.

Користуючись своїм службовим становищем, у 2019 році директор департаменту забезпечив укладання з комерційною структурою договору на розробку Регіональної програми охорони та раціонального використання земель Луганщини. Водночас фактично її розробленням займалися профільні працівники облдержадміністрації із залученням спеціаліста на безоплатній основі. Відповідно до законодавства ця робота повинна та могла виконуватися без витрачання бюджетних коштів.

Дії підозрюваного призвели до незаконного заволодіння 955 тис грн.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та особи, причетні до його вчинення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Луганській області та Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури