У розкраданні понад ₴2 млн. на ремонті доріг підозрюють мера міста на Дніпропетровщині та ще чотирьох осіб

Серед фігурантів – директор комунального підприємства, керівник, бухгалтер, інженер та підрядних організацій. Міського голову та двох спільників вже взято під варту.

Викрили схему з розкрадання бюджетних коштів оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її організації причетний мер одного з міст, директор комунального підприємства, керівник та бухгалтер підрядної організації, інженер.

У межах укладених договорів підрядник проводив роботи з поточного ремонту доріг в місті, за які отримав гроші на свої рахунки. Однак, у ході слідства встановлено, що зазначені в офіційних документах дані не відповідали фактичним обставинам. Так, обсяги, якість та вартість будівельних матеріалів були завищені. Також було зазначену техніку, яка взагалі не використовувалася під час ремонту.

Таким чином безпідставно з міського бюджету перераховано понад 2 млн грн, які спільники розподілили між собою.

Міському голові та ще чотирьом учасникам схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

За результатами 35 обшуків поліцейські вилучили понад один мільйон гривень в різній валюті, автівки, документацію, чорнові записи, компʼютерну техніку.

Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави:

– міському голові – 15 млн грн;

– керівнику комунального підприємства – понад 9 млн грн;

– інженеру – 605 тис. грн.

Розгляд клопотань стосовно інших учасників триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України