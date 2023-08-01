У розкраданні понад ₴380 тис. бюджетних коштів на закупівлі авто для Київського пансіонату ветеранів праці підозрюють посадовця та підприємця

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору Київського пансіонату ветеранів праці та керівнику приватного підприємства у розтраті понад 380 тис. грн бюджетних коштів (ч. 2 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, Київський пансіонат ветеранів праці оголосив тендер на закупівлю вантажно-пасажирського автомобіля для перевезення мало мобільних груп підопічних та людей з особливими потребами.

З метою привласнення бюджетних коштів директор Київського пансіонату ветеранів праці залучив у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклав з ним договір про закупівлю автомобіля, за цінами значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що сягає понад 380 тис. гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

Згідно результатів проведеної автотоварознавчої експертизи встановлено придбання Київським пансіонатом ветеранів праці вантажно-пасажирського автомобіля для перевезення мало мобільних груп підопічних та людей з особливими потребами по завищеній ціні на суму понад 380 тис. грн.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Викрито протиправну схему прокурорами спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції та слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура