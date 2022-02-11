У розмитненні авто за заниженою вартістю підозрюють одного з керівників Рівненської митниці

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури одному з керівників Рівненської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовець, ще перебуваючи на посаді головного інспектора митного поста, налагодив схему незаконного оформлення вантажівок в інтересах приватної фірми. Імпортери в документах вказували неправдиві дані щодо дати виробництва та першої реєстрації вантажних авто, видаючи їх за старі. Таким чином вдавалося суттєво зменшити коефіцієнт акцизного збору та, відповідно, податок на додану вартість. Інспектор, своєю чергою, здійснював оформлення авто без додаткової перевірки. Такими діями він завдав державі збитків на 270 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управліннм ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури