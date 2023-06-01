У розпалюванні релігійної ворожнечі підозрюють керуючого та секретарю єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури двом священникам повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян, у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України).

За даними слідства, з 2017 року керуючий однієї з єпархій УПЦ (МП) на Житомирщині та секретар виготовляли друковану продукцію, яка розпалює релігійну ворожнечу і ненависть до вірян. Її поширювали серед священників, прихожан та жителів регіону.

Підозрювані – рідні брати. Митрополит готував тексти листівок та брошур із закликами та висловлюваннями, що ображають почуття громадян різних вірувань, релігій і конфесій.

Секретар єпархії їх друкував та відповідав за активне розповсюдження. Зокрема, листівки містили нетерпиме, вороже ставлення до УПЦ. Її створення називали «самочинним» та «розколом» тощо.

За оцінкою низки судово-лінгвістичних та семантико-текстуальних експертиз, тексти вилученої друкованої продукції транслюють гостру неприязнь, містять зневажливі, презирливі характеристики, дискредитують віру, розпалюють релігійну ворожнечу між різними конфесіями.

Під час обшуків у приміщеннях церкви, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних вилучено значну кількість друкованої продукції, блокноти з рукописними текстами тощо.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посад.

Протиправні дії священників викрито прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ та слідчого управління ГУ Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора