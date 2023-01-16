У розтраті ₴100 тис. бюджетних коштів під час ремонту шкільного спортзалу підозрюють посадовця міськради на Львівщині
За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного із відділів органу місцевого самоврядування району за фактами розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, один із спортивних залів Золочівського району потребував ремонту підлоги, у зв’язку із суттєвим зносом дерев’яного покриття. З метою закупівлі дошок для проведення ремонтних робіт, було оголошено тендер, за результатами якого підписано договір купівлі-продажу. Однак, постачальником дошки для ремонту поставлені не були.
Незважаючи на це, підозрюваний підписав видаткову накладну про поставку товару у повному обсязі. На підставі вказаного документа постачальнику було безпідставно перераховано понад 100 тис грн. бюджетних коштів.
Слідчі дії тривають.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури