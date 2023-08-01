У розтраті ₴300 тис. на будівництві інженерних мереж підозрюють колишнього першого заступника директора КП «Спецжитлофонд»
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому першому заступникові директора КП «Спецжитлофонд» за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (ч. 4 ст. 191 КК України).
Згідно із матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією укладено договір про виконання будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва.
Слідством встановлено, що до актів приймання виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт і витрат.
Відповідно до висновку економічної експертизи територіальній громаді міста Києва завдано шкоди у розмірі понад 300 тисяч грн.
Слідство триває. Встановлюється можлива причетність до вчинення злочину службових осіб підрядника.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet