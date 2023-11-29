У розтраті ₴500 тис. підозрюють колишнього генерального директора Київського науково-методичного центру

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому генеральному директору Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, який підзвітний Департаменту охорони культурної спадщини КМДА за фактом розтрати коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний у березні 2022 року в порушення вимог постанови КМУ погодив та підписав накази про виплату премій собі та керівному складу Київського науково-методичного центру.

Вказаними діями колишній чиновник спричинив збитки територіальній громаді міста Києва на загальну суму понад 500 тис. грн.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури