У розтраті ₴811 тисяч під час купівлі генераторів підозрюють голову сільради на Київщині

За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному із голів сільської ради Київщини за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах ( ч.5 ст.191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, зловживаючи своїми службовими обов’язками, уклав договір з товариством на поставку дизельних генераторів.

Проте, в порушення умов договору товариство поставило генератори, які не відповідають специфікації товару. Надалі чоловік підписав видаткові накладні, що стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

На даний час прокурором подано клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура